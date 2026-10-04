Za kapitalne izdatke u 2026. godini Zelenilu je bilo opredijeljeno 2.350.000 eura

Izvor: Zelenilo d.o.o

Podgoričko gradsko preduzeće Zelenilo zatražilo je od Sekretarijata za finansije da mu za kapitalne projekte u 2027. godini opredijeli 3.750.000 eura, što je za 1,4 miliona eura više nego što je tom preduzeću bilo namijenjeno ove godine. Za kapitalne izdatke u 2026. godini Zelenilu je bilo opredijeljeno 2.350.000 eura.

Direktor Zelenila Nemanja Gajović kazao je za Dan da bi dodatna sredstva bila usmjerena na proširenje i unapređenje zelenih površina, kao i izgradnju novih parkova i dječijih igrališta.

“U cilju formiranja novih parkovskih površina, dječijih igrališta, drvoreda, ozelenjavanja saobraćajnica, potrebno je izdvojiti i sredstva za investicione aktivnosti. U ovoj godini radili smo na formiranju manjih i većih novih zelenih površina (dječja igrališta u Bastonu, Kokotima, Rogamima, Donjoj Gorici…), započeto je nekoliko zaista važnih projekata za grad poput adaptacije parka Ivana Milutinovića i izgradnje parka u Bloku devet, a koji će biti uskoro završeni. Ovi projekti imaju nemjerljiv značaj za grad, pa je tendencija da se i u 2027. godini nastavi sa intenzivnim ozelenjavanjem Podgorice, pa je za kapitalne izdatke potrebno izdvojiti 3.750.000 eura. Sredstva bi bila uložena u formiranje novih i modernizaciju i adaptaciju postojećih zelenih površina, sa ugradnjom savremenih sadržaja za kvalitetan boravak u parkovima poput dječijih sprava, mobilijara za odmor”, rekao je Gajović.

Veći iznos Zelenilo je predložilo i za obavljanje javne funkcije. Za tu namjenu ove godine bilo je izdvojeno tri miliona eura, dok je za 2027. godinu zatraženo 3.250.000 eura, odnosno 250.000 eura više.

Gajović objašnjava da je povećanje potrebno kako bi se planirane aktivnosti realizovale bez zastoja i na odgovarajućem nivou kvaliteta.

“Kako će do kraja 2026. godine Podgorica dobiti približno 80.000 kvadrata novih uređenih javnih zelenih površina, uz postojećih 2.200.000 kvadrata površina koje se intenzivno održavaju i 1.800.000 kvadrata površina koje pripadaju ekstenzivnom tipu održavanja (park-šume i zaštitni pojasevi), za 2027. godinu predloženo je povećanje javne funkcije za 250.000 eura. Uzimajući u obzir samo činjenicu da je po zvaničnim podacima stopa inflacije u avgustu bila 4,5 odsto, a da su cijene goriva i maziva zabilježile godišnji rast od 16,7 odsto, smatramo da je neophodno izvršiti ovo uvećanje. Važno je napomeni da se u okviru javne funkcije finansiraju i troškovi rasadničke proizvodnje koja se odvija na pet hektara otvorenog polja i u 1.500 kvadrata zaštićenih prostora, kao i nabavke HTZ opreme i svih drugih alata i materijala potrebnih za rad”, saopštio je Gajović.

Prema njegovim riječima, jedna od važnijih aktivnosti u narednoj godini biće investiciono održavanje javnih zelenih površina. To podrazumijeva radove na sistemima za irigaciju, održavanje dječijih igrališta i parkova, parkovskog mobilijara, ali i standardizaciju dječijih igrališta na teritoriji Podgorice.

“Imajući u vidu da je u prethodnih nekoliko godina izgrađeno preko 30 parkova i preko 70 dječijih igrališta, za potrebe investicionog održavanja potrebno je 500.000 eura”, rekao je Gajović.

Konačna odluka o tome koliko će sredstava Zelenilu biti odobreno za narednu godinu još nije poznata. Gajović navodi da će preduzeće informaciju o odobrenom iznosu dobiti nakon što Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta i Skupština Glavnog grada završe proceduru izjašnjavanja.

Plan Zelenila je i izgradnja stolarske radionice sa magacinom, čime bi se, kako objašnjava Gajović, smanjila potreba za nabavkom dječijeg mobilijara, klupa i korpi za otpatke.

“U toku je izrada projektnog zadatka, nakon čega slijedi izrada idejnog rješenja na osnovu kojeg će biti poznat i ukupan iznos sredstava potrebnih za izgradnju. Osim mašina koje će biti potrebne za opremanje radionice, planirana je nabavka vozila i mašina koje bi značajno olakšale i ubrzale rad na terenu”, naveo je Nemanja Gajović.