Robert Soldić ostvario je prvu pobjedu u UFC-u savladavši Haosa Vilijamsa jednoglasnom odlukom sudija na UFC 332 priredbi.

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Robert Soldić (31) stigao je do prve pobede u UFC-u! Hrvatski borac savladao je Haosa Vilijamsa jednoglasnom odlukom sudija na UFC 332 priredbi u Solt Lejk Sitiju i tako upisao 22. pobjedu u profesionalnoj MMA karijeri.

Soldiću je ovo ujedno bila prva pobeda još od februara 2025. godine, kada je nokautom savladao Dagija Arslanalijeva. Posle velikog trijumfa sada čeka novog protivnika, a vrlo je moguće da će naredni rival biti neko iz 15 najboljih boraca velter kategorije.

Meč nije počeo idealno za hrvatskog borca. Vilijams je u prvoj rundi dva puta uspio da pošalje Soldića u nokdaun. Najprije ga je pogodio direktom iz kontre, a potom i snažnom desnicom. Soldić se oba puta brzo pridigao, a pred kraj runde promijenio je taktiku, uspješno srušio Amerikanca i do zvona kontrolisao borbu u parteru.

U drugoj rundi uslijedio je potpuni preokret. Soldić je pronašao pravu distancu i počeo da pogađa čistim direktima, a potom je serijom krošea i visokih udaraca nogom ozbiljno uzdrmao Vilijamsa. Hrvat je iskoristio priliku, ponovo odveo borbu u parter i snažnim udarcima laktovima nastavio da nanosi štetu protivniku.

Iako nije uspio da završi borbu, Soldić je potpuno preuzeo kontrolu, a u istom ritmu nastavio je i u poslednjoj rundi. Udarci nogama u tijelo i noge dodatno su iscrpeli Vilijamsa, da bi ga Soldić sredinom runde još jednom oborio i do kraja kontrolisao u parteru.

Posle poslednjeg zvona dileme nije bilo. Sva tri sudijska zapisnika bila su na strani Soldića – 29:28, 29:27 i 29:27.

Robert Soldić je tako konačno stigao do prve UFC pobede i na impresivan način najavio nastavak karijere u najjačoj MMA organizaciji na svijetu.