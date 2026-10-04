Arina Sabalenka doživjela je poraz u trećem kolu turnira u Pekingu od Nikole Bartunkove.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Arina Sabalenka ne može da nađe pravi ritam i da pokaže zašto je u vrhu svjetskog tenisa. Porazi i neuspjesi se ređaju. Tako je u trećem kolu turnira u Pekingu izgubila i to od anonimne češke teniserke Nikole Bartunkove koja ima 20 godina - 6:4, 6:3.

Sabalenka je nedavno na US openu pala na drugo mesto, sezonu završava bez ijednog grend slem pehara i vidi se da je sve to ostavilo traga na njoj. Jeste mlada Čehinja na 34. mestu WTA liste, ali definitivno je ovo veliki šok. Ujedno i najveća pobjeda za nju u karijeri.

Pokušaće Sabalenka što prije da se "resetuje" i da proba da završi sezonu u stilu, pošto dva finala grend slema definitivno nisu dovoljna za teniserku tog kvaliteta. Ako ništa drugo, za utjehu može da joj bude i to što je Jelena Ribakina takođe izgubila u Pekingu i to od jermenske teniserke Aline Čarajeve - 3:6, 6:4, 6:3.

Što se Nikole tiče, ona će imati veliku šansu da prođe u četvrtfinale pošto je favorit u narednom meču. Igraće protiv Sinje Kraus (Austrija) koja je trenutno 95. na WTA listi.