Španija je savladala Češku rezultatom 3:1 u Ligi nacija, uz sjajnu igru Lamina Jamala koji je postigao jako lijep gol.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Španije rutinski je pobijedila Češku 3:1 (2:0) u 3. kolu Lige nacija, a pred gostovanje uzdrmanoj Hrvatskoj na Poljudu u Splitu. Lamin Jamal (19) u 6. i Rodri u 35. minutu golovima su najavili ubjedljiv trijumf prvaka svijeta, ali se on ipak nije dogodio. U 69. minutu Česi su smanjili golom Jiržija Slame i u žestokoj borbi dobili čak pet kartona (Ladislav Krejči crveni) prije nego što je Mikel Merino postavio konačnih 3:1 na stadionu u Ovijedu.

Bio je to meč u kojem je Lamin Jamal ponovo pokazao svoju genijalnost i prvi put „vezao“ tri uzastopne utakmice Španije u kojima je bio strijelac. U Mesijevom stilu je zalamao protivnika na desnom ćošku kaznenog prostora, tražio prostor da se namjesti na lijevu nogu, poslao loptu nakratko Daniju Olmu, a on mu je vratio. Sekund je bio dovoljan i zatresla je malu mrežu iza desne stative Češke. Magija i Jamalov 12. gol u posljednjih devet utakmica, u kojima je ostvario i sedam asistencija.

Česi će biti ljuti na grčkog sudiju

Ekipa selektora Lusija De la Fuentea poslije 11 godina zaigrala je u tom gradu i iskoristila meč da od poluvremena odmori Lamina Jamala i Aleksa Baenu za meč u Dalmaciji u utorak. To što su Španci sklonili nogu sa gasa Česi su mogli da kazne potpunim povratkom u meč, zato što je Rajan Don Naderi u 79. minutu pogodio za 2:2, ali je taj gol bio poništen zbog ranije dosuđenog prekršaja pred sudijom iz Grčke Vasilisom Fotijasom.

Španci su tu neprijatnost preživjeli, a pogotovo nesigurni rolman Raja, koji je bio najslabije ocijenjeni igrač domaće ekipe. Sa maksimalnim skorom od tri pobjede u isto toliko utakmica šampion svega odlazi na teren večeras osramoćene Hrvatske.

Sastav Španije: Raja - Fresneda, Le Norman, Laport, Garsija - Olmo, Rodri, Pedri - Lamin Jamal, Baena, Roberto Fernandez. Igrali su i Pino, Munjoz, Fermin, Merino, Zubimendi.



