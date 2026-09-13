U Obrenovcu, dječak (10) po naređenju oca pucao u mladića. Otkriveni šokantni detalji zločina i prijetnje koje su prethodile incidentu.

Izvor: Kurir/S. N/Privatna arhiva

Krvavi incident u porti crkve Svetog Nikole u Draževcu kod Obrenovca, u kojem je maloletni dječak po naređenju svog oca Slavka O. (44) pucao u Milana R. (25), ogolio je sve detalje užasa. Dok se ranjeni mladić oporavlja od teških povreda na VMA, istražitelji su sklopili potpunu sliku događaja - od telefonskih pretnji u kojima je učestvovalo i dijete, preko samog ranjavanja, pa sve do skrivanja oružja u njivi i hitnog izmještanja maloljetnika u psihijatrijsku ustanovu.

Krvavom obračunu 9. septembra u večernjim satima prethodio je ugovoreni susret u porti crkve kako bi Slavko O. i Milan R. navodno razjasnili nesuglasice. Osumnjičeni otac je na sastanak poveo svog maloletnog sina.

Nakon što je na dogovorenom mjestu izbio verbalni konflikt i fizičko koškanje u kojem je Slavko O. odgurnuo mladića u predjelu ramena, usledila je šokantna komanda. Otac se obratio djetetu riječima: "Sine, pucaj". Dječak je potom samostalno otišao do automobila, iz kasete uzeo poluautomatski pištolj marke „Walther“, pripremio ga za upotrebu i ispalio projektil u pravcu Milana R. sa namjerom da ga liši života. Mladić je tom prilikom zadobio prostrelnu ranu desne nadlaktice i ustrelnu ranu stomaka.

Snimci otkrili da je i dijete upućivalo prijetnje

Jedan od najjezivijih detalja istrage predstavljaju audio-snimci pronađeni u telefonima žrtve i njegove supruge M. R., koje je policija zaplijenila radi vještačenja.

Istražitelji su otkrili da su prijetnje i uvrede ranjenom mladiću prije samog napada stizale ne samo od Slavka O., već je u telefonskim pozivima učestvovalo i samo dijete. Supruga ranjenog mladića potvrdila je da se u snimljenim razgovorima jasno čuju pretnje koje je upućivao maloljetnik pre nego što je došlo do susreta u porti crkve.

Odmah nakon pucnjave, Slavko O. i njegov sin pobjegli su sa lica mjesta u mjesto Brgule u opštini Ub, do kuće u kojoj boravi Slobodan N. (50). Kako se sumnja, Slobodan N. je preuzeo pištolj kojim je ranjen mladić, odnio ga do njive u svom vlasništvu i zakopao u PVC kesi u zemlji pored rastinja.

Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, osumnjičeni Slavko O. branio se ćutanjem, dok je Slobodan N. negirao izvršenje krivičnog djela. Tužilaštvo je za obojicu predložilo pritvor. Slavku O. se na teret stavlja ubistvo u pokušaju u podstrekavanju u sticaju sa nedozvoljenim nošenjem oružja, dok se Slobodan N. tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog djela.

Krivično neodgovoran zbog uzrasta

S obzirom na to da je dječak krivično neodgovoran, brigu o njemu preuzeo je Centar za socijalni rad Ub, gdje maloljetnik ima prijavljeno prebivalište.

Odlukom nadležnih službi, dječak je hitno izmješten iz porodice i oduzet od roditelja. Nakon toga, po predlogu Centra za socijalni rad, dječak je hitno prebačen u psihijatrijsku ustanovu u Beogradu. U narednom periodu slijedi i dokazivanje krivice roditelja za krivično djelo zanemarivanje djeteta.

(Blic/MONDO)