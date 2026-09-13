Miran Fabjan upisao je pobjedu na FNC33 pa se obratio publici. Svjestan je da njegov stil igre ne oduševljava fanove, ali ga nije briga za to.

Izvor: Printscreen/Instagram/FNC

Miran Fabjan je pobijedio na FNC33. I to na kakav način. Tako što je Ivana Erslana nokautirao već u prvoj rundi. Brza i ekspresna pobjeda za borca iz Slovenije. Hrvat je u Arenu u Zagrebu ušao uz pesmu Marka Perkovića Tompsona, ali se nije dobro proveo.

Posle pobjede je Fabjan održao govor koji je iznenadio mnoge u hrvatskoj prijestonici. Svjestan je da navijači ne vole previše njegov stil borbe, ali da to ne dotiče previše "Slo Rocky-ja".

"Ljudi, dobro me slušajte. Smijaliste mi se kada sam rekao da sam sa Aleksandrom Ilićem napravio savršenu borbu. Dobio me evrogolom. Nikad više neću da čujem da sam napravio loš meč. U Minhenu sam imao savršen, sad me je Erslan uzdrmao, ali sam se vratio. To je Slo Roki. Deset puta ću se boriti, pet puta ću da pobijedim, pet puta da izgubim. Vi ćete svaki put da poludite. Hvala vam", poručio je Fabjan.