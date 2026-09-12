Na Novom Beogradu je V. S. (54) prvo bahato maltretirao djevojke u jednom kafiću, a nakon što je pobjegao ne plativši račun, nasrnuo na policajca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nakon prave drame i skandala koji se odigrao na Novom Beogradu, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva uhapšen je V. S. (54) koji je najprije maltretirao djevojke u kafiću i pobjegao bez plaćanja računa, a potom patikom tukao policajca koji je došao da ga privede.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv V. S. (54) zbog sumnje da je 10. septembra napravio ozbiljan incident i izvršio krivična djela nasilničko ponašanje i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Nasilnik je napravio haos u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji Novog Beograda.

Maltretirao djevojke i pobjegao

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, V. S. je najprije drsko prišao dvjema djevojkama koje su sjedele za stolom i bez pitanja sio sa njima. Kada je odbio da se pomjeri, prišla je menadžerka objekta u namjeri da ga udalji, ali je on počeo da ih vrijeđa i psuje najpogrdnijim riječima.

Prestravljene i vidno uznemirene djevojke su pobjegle iz lokalnog objekta, a osumnjičeni je ubrzo izašao za njima ne plativši račun.

Patikom ga udarao po glavi

Menadžerka je odmah pozvala policiju, a patrola PS Novi Beograd ubrzo je pronašla osumnjičenog u blizini. Međutim, umjesto da se smiri, V. S. je počeo otvoreno da prijeti policajcima, a potom je iznenada napao službenika.

Nasilnik je najprije uzeo patiku koju je držao u lijevoj ruci i njome udario policajca direktno u glavu, a zatim ga je drugom patikom iz desne ruke ponovo udario po glavi. Potom je službenika zgrabio za majicu, pokidao mu epoletu i pokidao uniformu, nanijevši mu lake tjelesne povrede.

Branio se ćutanjem, traži se pritvor

Nakon privođenja i saslušanja pred javnim tužiocem 12. septembra, osumnjičeni V. S. je izjavio da se neće izjašnjavati niti iznositi odbranu povodom ovog brutalnog napada.

Zbog opasnosti od bjekstva, rizika da će uticati na svjedoke i opasnosti da bi u kratkom roku mogao ponoviti krivično djelo, tužilaštvo je podnijelo prijedlog da se osumnjičenom odredi pritvor.

(Informer/MONDO)