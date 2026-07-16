Makarska je prva u Hrvatskoj uvela zabranu noćne prodaje alkohola u prodavnicama, kao mjeru protiv buke, pijanstva i narušavanja javnog reda. Ograničenje važi od 21 do 6 časova.

Izvor: Ante Cizmic / imago stock&people / Profimedia

Makarska je prva u Hrvatskoj koja je preduzela mjere protiv buke, nereda, pijanstva i neprimerenog ponašanja - zabranom prodaje alkohola noću. Zabrana se odnosi na prodavnice, ne na restorane, a sve će kontrolisati Državni inspektorat.

U makarskim suvenirnicama, svi likeri, rakije, žestoka pića i alkohol od 21:00 do 6:00 biće samo za dekoraciju. Neće biti za prodaju.

"Užas, katastrofa. Živimo od turizma poslednja tri ili četiri mjeseca, živimo u Makarskoj gde turisti nemaju gdje da izađu, a sa ovom zabranom, da sam turista, ne bih prva došla ovde zbog ove zabrane“, kaže Ivana, prodavačica u suvenirnici.

Oni ne žele scenario sa raskolom

Prva takva zabrana u Hrvatskoj stigla je u Makarsku i neće trajati samo tokom sezone, već će važiti i tokom zimskih mjeseci.

"Ne želimo da nam se desi splitski scenario, gdje u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima mladi i turisti koji se vraćaju iz diskoteke posežu za još jednom flašom alkohola i onda stvaraju dodatni haos", objašnjava gradonačelnik Makarske Zoran Paunović (SDP).

Prodaja je zabranjena širom grada, ne samo u starom dijelu grada.

"Mladi ljudi zaista kupuju previše alkohola na ovim malim kioscima, a onda se napiju na ulici", kaže Edita iz Makarske, dodajući da ima iskustva sa pijancima kada prođu pored njenog prozora.

"U SAD možete kupiti alkohol u bilo koje vrijeme i ne mislim da je to ikada izazvalo probleme“, rekla je Ema iz SAD,

"Imam 50 godina i to je odlično za mene. Ali za mlađe ljude je to malo... Noćni život, gdje će izlaziti, šta će raditi", dodao je Stiven iz Australije.

Konobari: To nije potrebno

Zabrana se odnosi na prodavnice, suvenirnice, kioske, pekare, poslastičarnice, ali ne i na ugostiteljske objekte. Din, konobar u Makarskoj, na pitanje da li će ovo uticati na povećanje prihoda ili prometa, ističe:

"Moglo bi biti i jedno i drugo istovremeno. Mislim da ne bi trebalo da postoje zabrane jer ljudi treba da budu slobodni da piju šta god žele i u bilo koje vrijeme, okolnosti se razlikuju. Ne mislim da je to dobro za naš budžet. Mislim da nije bilo potrebno, slažem se za one mlađe od 18 godina, a svi stariji imaju pravo da piju šta god žele", poručuje on, javlja Net.hr.

Državni inspektorat će pratiti da li se trgovci pridržavaju zabrane.

"Trgovinski lanci to već znaju, sigurno to imaju regulisano u evropskim destinacijama gdje posluju, tako da ne vjerujem da će biti problema. Mislim da bi moglo biti problema sa malim preduzećima koje će Inspektorat potom posećivati", kaže Paunović.

Udruženje zanatlija Makarske rivijere kaže da nemaju vremena za ovu temu, a Turistička zajednica Makarske ne želi da komentariše kako će ova zabrana uticati na turizam.