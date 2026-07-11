Novopazarac H.B. (70) tragično je nastradao na graničnom prelazu Gradina, nakon što je tokom pokušaja popravke kamiona došlo do kvara na vazdušnom jastuku, usled čega se vozilo spustilo i usmrtilo vozača.

Izvor: Hristo Rusev / AFP / Profimedia

Tragedija se dogodila na graničnom prelazu Gradina u srijedu, nešto poslije 18 časova, kada je život izgubio Novopazarac H. B. (70), nakon iznenadnog kvara na kamionu, prenosi portal Sandžak Danas.

Prema dostupnim informacijama, H. B. je tokom vožnje primijetio kvar na kamionu, zbog čega je zaustavio vozilo i izašao kako bi utvrdio o čemu je riječ.

Kako navode izvori, u jednom trenutku došlo je do pucanja vazdušnog jastuka, odnosno nivelatora vješanja, usljed čega se kamion iznenada spustio. Muškarac je ostao priklješten ispod vozila i preminuo je na licu mjesta od zadobijenih povreda.

Nadležni utvrđuju okolnosti nesreće

Nadležni organi obavili su uviđaj i utvrđuju sve okolnosti tragedije. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nesrećnom slučaju izazvanom tehničkim kvarom na kamionu.

Ova tragedija izazvala je zabunu u javnosti, budući da su pojedini mediji ovaj slučaj doveli u vezu sa smrću mladog Novopazarca B. Latovića (24), čije je tijelo pronađeno u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo između Bugarske i Turske.

Kako prenosi Sandžak Danas, riječ je o dva potpuno odvojena slučaja koja nijesu međusobno povezana. Dok je H. B. stradao usljed nesrećnog slučaja prilikom pokušaja popravke kamiona na graničnom prelazu Gradina, okolnosti smrti B. Latovića i dalje su predmet istrage bugarskih istražnih organa.

Podsjetimo, tijelo B. Latovića pronađeno je pored njegovog kamiona u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj, a uzrok i okolnosti njegove smrti još nijesu zvanično saopšteni.