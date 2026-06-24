U stravičnom zločinu u bugarskom gradu Ugrčinu muškarac je nožem ubio dvoje ljudi u domu. Bježeći od napadača, djevojčica (15) skočila je s terase i poginula. Ubica je uhapšen.

Izvor: VASSIL DONEV/EPA

Muškarac sa kriminalnim dosijeom ubio je dvoje ljudi nožem, dok je 15-godišnja djevojčica poginula pokušavajući da se spase skokom sa terase tokom ozbiljnog sukoba u domu u bugarskom gradu Ugrčinu u noći 24. juna, prenose bugarski mediji.

Prema prvim podacima istražitelja, krvavi obračun su pokrenuli lični motivi. Pripadnici policije su već priveli osumnjičenog za ovaj teški zločin.

Zvanične informacije ukazuju na to da je prijava o tragediji upućena u sitnim noćnim satima. Sukob se dogodio u zgradi koja se koristi za smještaj građana u teškim socijalnim situacijama.

Svađa među stanarima je brzo eskalirala, a glavne verzije istražnih organa vrte se oko nerazjašnjenih ličnih odnosa i ljubavnog trougla.

Na vrhuncu sukoba, napadač, koji ima kriminalnu prošlost, izvukao je nož i napao odraslu ženu i muškarca u sobi. Uslijed ubodnih i reznih rana, oboje su preminuli na licu mjesta prije dolaska medicinskih ekipa.

Petnaestogodišnja djevojčica, koja se takođe nalazila u sobi, svjedočila je ovom brutalnom napadu. Šokirano i prestravljeno nasiljem koje se odvijalo pred njenim očima, dijete je skočilo sa terase zgrade u pokušaju da pobjegne sa mjesta zločina.

Medicinski radnici koji su stigli na lice mjesta mogli su samo da konstatuju njenu smrt. Prvi pregled pokazuje da djevojčica nije bila direktna žrtva fizičke agresije počinioca, već je preminula od teških povreda zadobijenih uslijed pada sa visine. Prema medijskim izvorima, maloljetnica je takođe patila od epilepsije.

Odmah po prijemu prijave, policijske patrole i vozila hitne pomoći upućeni su na to područje. Službenici Regionalne policijske uprave u Ugrčinu brzo su locirali i priveli osumnjičenog počinioca dvostrukog ubistva.

Područje oko socijalnog doma ostaje blokirano od strane forenzičara, koji vrše uviđaj i prikupljaju materijalne dokaze pod nadzorom tužilaštva. Preostali stanari zgrade biće saslušani kako bi se precizno utvrdila hronologija događaja i specifični odnosi između učesnika u ovoj krvavoj drami.