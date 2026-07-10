Kamiondžija iz Srbije pronađen je mrtav pored svog teretnog vozila u Bugarskoj. Nadležni organi vode istragu, a prema prvim informacijama ispituje se sumnja da je reč o ubistvu.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Kamiondžija iz Novog Pazara B.L. je, prema prvim informacijama, ubijen u Bugarskoj. Kako se saznaje, njegovo tijelo pronađeno je pored kamiona u Bugarskoj, a policija intenzivno istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Bugarske nadležne službe vode istragu o slučaju, a zasad nema zvaničnih informacija.

Prema dosadašnjim saznanjima, tijelo vozača pronađeno je pored teretnog vozila, nakon čega je pokrenuta istraga radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.

Više informacija o mogućem motivu i rezultatima istrage očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

(Sandžak Danas/Mondo)