Tijelo Novopazarca B. Latovića (24) pronađeno je ispod nadvožnjaka na bugarsko-turskoj granici nakon što je misteriozno ostavio kamion i pješice prešao na drugu stranu.

Izvor: društvene mreže

Smrt mladog kamiondžije iz Novog Pazara potresla je cijeli region. Nadležni bugarski organi istražuju okolnosti ovog slučaja, dok porodica i prijatelji čekaju odgovore o tome šta se dogodilo u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo.

Novi Pazar potresla je vijest o smrti dvadesetčetvorogodišnjeg B. Latovića, mladog kamiondžije čije je tijelo pronađeno u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj. Nadležni bugarski organi vode istragu, a uzrok i okolnosti njegove smrti za sada nijesu zvanično saopšteni.

Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, B. Latović je kamion ostavio na turskoj strani graničnog prelaza, nakon čega je pješice prešao u Bugarsku. Iz za sada neutvrđenih razloga udaljio se od graničnog područja, a njegovo tijelo kasnije je pronađeno ispod nadvožnjaka.

Porodica i prijatelji navode da su nakon pregleda kamiona pronašli novac od prethodne ture, zbog čega smatraju da pljačka nije bila motiv događaja. U blizini mjesta gdje je pronađeno tijelo nalazi se i kazino, ali za sada nema zvaničnih informacija koje bi taj podatak dovele u vezu sa ovim slučajem.

Posebnu nedoumicu izaziva činjenica da još nije poznato zbog čega je mladić napustio kamion i prešao na bugarsku stranu granice. Upravo na to pitanje porodica, prijatelji i javnost očekuju odgovor nakon završetka istrage.

Nezvanične informacije koje kruže u javnosti govore o sumnji da je B. Latović usmrćen nasilnim putem, ali te tvrdnje za sada nijesu potvrđene od nadležnih institucija. Zbog toga se konačni zaključci očekuju nakon obdukcije i rezultata istrage koju vode bugarski istražni organi.

Smrt mladog Novopazarca izazvala je veliku tugu među njegovim sugrađanima. Društvene mreže preplavljene su porukama saučešća i oproštaja, dok mnogi izražavaju nadu da će istraga rasvijetliti sve okolnosti ovog tragičnog događaja.