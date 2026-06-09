Posle više od četiri decenije zastoja, radovi na željezničkom tunelu Lozarevo ponovo napreduju i ulaze u završnu fazu.

Izvor: GBS Global Construction

Nakon 40 godina zaborava, istorijski željeznički tunel Lozarevo na dobrom je putu da bude završen najkasnije do 2030. godine.

Projekat je započet pre četiri decenije, ali su radovi zaustavljeni nakon niza teških nesreća. Danas se tunel završava zahvaljujući sredstvima iz fondova kohezijske politike Evropske unije, prenosi Tportal.

Najduži dvokolosječni željeznički tunel na Balkanu - tunel Lozarevo (2.774 metra), dio Koridora broj 8 na deonici Sindel - Karnobat - uskoro bi trebalo da bude završen nakon više od četrdeset godina. Ovu vijest saopštilo je bugarsko Ministarstvo saobraćaja i veza.

Preostalo je da se dovrši još samo 90 metara trase prije nego što se dve strane tunela konačno spoje, izjavio je zamjenik ministra saobraćaja i veza Murat Turk, preneo je pres-centar Ministarstva. Turk je 16. aprila, zajedno sa Jordanom Varbanovim, novim generalnim direktorom Nacionalne kompanije za željezničku infrastrukturu (NRIC), obišao gradilište i uvjerio se u napredak radova.

Jedan od poslednjih velikih projekata iz komunističkog perioda

Izgradnja tunela ispod Stare planine jedan je od velikih infrastrukturnih projekata iz vremena komunizma koji su napušteni nakon pada režima 1989. godine. Projekat je ponovo pokrenut 2023. godine bez veće medijske pažnje.

Dvije godine kasnije, početkom 2025. godine, finansiranje završetka tunela uključeno je u program "Saobraćajna povezanost 2021-2027", uz korišćenje sredstava kohezijske politike EU.

Projekat se smatra strateški važnim jer će omogućiti bržu vezu između Burgasa i Varne. Riječ je o dijelu Koridora broj 8, koji bi trebalo da poveže Crno more sa italijanskom lukom Brindizi na Jadranskom moru, prolazeći kroz Bugarsku, Severnu Makedoniju i Albaniju.

Istorija tunela Lozarevo

Tunel Lozarevo na pojedinim turističkim portalima naziva se i "spomenikom vremena". Ljubitelji željeznice godinama su sa nevjericom pratili sudbinu ovog projekta, a sada vjeruju da bi konačno mogao biti završen.

Tunel je dobio ime po selu Lozarevo u opštini Sungurlare. Ideja o njegovoj izgradnji potiče još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je donijeta odluka o izgradnji dvokolosječne i elektrifikovane pruge na dionici Karnobat-Sindel. To je za portal varnamaps.eu objasnio inženjer Petko Jankov, jedan od stručnjaka koji su radili na ovoj željezničkoj trasi.

Ukupna dužina pruge planirana je na 123 kilometra i uključuje brojne nadvožnjake, mostove i tri tunela kroz obronke Istočne Stare planine. Dva kraća tunela, "Duškotna" i "Ljuljakovo", već su završena.

Najveći izazov predstavlja upravo Lozarevo, koji bugarsko Ministarstvo saobraćaja opisuje kao najduži dvokolosječni željeznički tunel na Balkanu.

Kobne greške i višedecenijski zastoj

Izgradnju je 1987. godine započelo građevinsko odeljenje Ministarstva saobraćaja. Međutim, kako navodi inženjer Jankov, tokom radova napravljeno je više ozbiljnih grešaka koje su dovele do tri velike nesreće.

Zbog netačnih geoloških istraživanja, izmjena projekata tokom gradnje i loše izvedenih iskopa, izgrađeno je svega oko 1.700 metara od planiranih 2.800 metara tunelske cijevi.

Na južnom ulazu, udaljenom oko dva kilometra od sela Lozarevo, došlo je do velikog urušavanja konstrukcije nakon što je izvođač samovoljno izmijenio način gradnje.

Prema riječima stručnjaka, sekundarna betonska obloga nije pratila napredovanje radova, a zamijenjena je znatno nestabilnijim rešenjem, što je dovelo do katastrofalnog kolapsa.

Problema nije nedostajalo ni na sjevernom ulazu, gdje su se zbog prodora tečne gline i nestabilnog tla više puta dešavala klizišta i poplave.

Promjene političkih okolnosti nakon 1989. godine, kao i nedostatak novca, dovele su do konačne obustave projekta tokom devedesetih godina.

Oprema čekala skoro četiri decenije

Nakon još jednog urušavanja, tunel je ostao napušten, ali je oprema za iskopavanje ostala na gradilištu. Prema riječima predstavnika kompanije GBS Global Construction, kada su se radnici vratili gotovo 40 godina kasnije, mašine su i dalje bile na istom mjestu - netaknute, ali potpuno zarđale i praktično neupotrebljive.

Ponovno pokretanje projekta dogodilo se za vrijeme prelazne vlade Galaba Doneva, kada je ministar saobraćaja bio Hristo Aleksijev. Raspisan je tender za udvostručavanje i elektrifikaciju pruge na dionici Lozarevo-Prilep, vredan oko 100 miliona eura.

Radovi napreduju ubrzanim tempom

Izgradnja tunela danas se izvodi primenom nove austrijske metode tuneliranja, koja se smatra jednom od najefikasnijih tehnika za gradnju podzemnih objekata.

Projekat obuhvata završetak oko 1.000 metara tunela, od čega će 210 metara biti izvedeno metodom otvorenog iskopa, dok će preostalih 790 metara biti izgrađeno austrijskom metodom.

Planirana je i izgradnja nove evakuacione galerije duge 1.890 metara. Izvođači navode da se radovi odvijaju uz strogu kontrolu bezbijednosti i stalno praćenje geoloških uslova.

Ostalo još samo 90 metara

Prema riječima zamenika ministra Murata Turka, trenutno se iskopi izvode sa obje strane tunela. Preostalo je još samo 90 metara na dijelu trase sa najzahtjevnijim geološkim uslovima.

Građevinski radnici ističu da ih upravo taj dio posla tek očekuje i da se radovi izvode pažljivo, bez žurbe i uz maksimalnu preciznost.

Rok za završetak istorijskog željezničkog tunela iznosi tri godine. Ukoliko ne bude novih geoloških problema, tunel Lozarevo trebalo bi da bude u potpunosti završen do kraja 2027. godine.