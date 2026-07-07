Na Goliji se dogodila teška nesreća u kojoj je maloljetnik izgubio život, a tri osobe su povrijeđene.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema nezvaničnim informacijama petnaestogodišnjak je ispao iz automobila nakon što se vozilo prevrnulo. U nesreći su povrijeđene još tri osobe, od kojih jedna teže.

Maloljetnik iz Novog Pazara star 15 godina izgubio je život u sobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji.

Prema nezvaničnim informacijama, maloljetnik je ispao iz vozila prilikom njegovog prevrtanja.

U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, saznaje RTS.

Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloljetnik.

Policija i vatrogasci spasioci još uvijek su na terenu.

Uviđaj je u toku.

Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog tragičnog događaja.

(RTS/MONDO)