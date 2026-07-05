MUP Srbije apeluje na vozače, posebno mlade, da poštuju saobraćajne propise nakon tragičnih nesreća u Surčinu i Banji Koviljači.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije skreće pažnju da su se rano jutros u Surčinu i Banji Koviljači dogodile dvije teške saobraćajne nezgode u kojima su život izgubile tri mlade osobe.

U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu poginuo je dvadesetdvogodišnji vozač putničkog vozila, dok su u Banji Koviljači život izgubila dva osamnaestogodišnjaka - vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila.

Prema prvim informacijama, do obije saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja

koja važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vrijeme kada to nije dozvoljeno.

Jedna nepromišljena odluka ili trenutak nepažnje mogu imati tragične i nenadoknadive posledice.