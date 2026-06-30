Na putu između Rume i Iriga jutros se dogodila nova teška saobraćajna nesreća na dionici koja je već ranije zavila mnoge porodice u crno.

Izvor: Kurir

Stravična saobraćajnanesreća u kojoj je jedna osoba poginula, dok je druga zadobila teške povrede opasne po život dogodila se jutros na putu između Rume i Iriga. Na istoj dionici krajem prošle godine živote je izgubilo petoro ljudi.

Na tom putu jutros su se direktno sudarila dva kamiona, a jedan od njih se nakon silovitog treska zapalio. Vozač teretnjaka izgorio je u požaru koji je buknuo. Na mjesto ove teške nesreće odmah su izašle sve dežurne službe, a drama je trajala minutima.

Drugi kamion je pretrpio stravična oštećenja, a vozač je ostao zarobljen u zgužvanom limu. Vatrogasci su sjekli smrskanu kabinu kako bi ga izvukli na vrijeme i spriječili još veću tragediju. Vozač je spasen prije nego što je plamen zahvatio i njegov kamion.

Hitna pomoć ga je u teškom stanju prevezla na reanimaciju.

Na istom putu se prije samo osam mjeseci poginulo je pet osoba, dok su dvije teško povrijeđene, kada je kombi koji je prevozio radnike uradio u radnu mašinu sa valjkom.

Vidi opis Ukleta dionica kod Rume ponovo odnijela život: Nova tragedija na mjestu gdje je prije samo 8 mjeseci stradalo petoro Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/192.rs Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/D. Š. Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: društvene mreže Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: društvene mreže Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: društvene mreže Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na putu ka plastenicima u Pećincima, kombi "ford tranzit" pun sezonskih radnika iz Mladenova, za čijim je volanom bio D. T. (69), sudario se sa putarskim valjkom oko 6.20 časova ujutru. Do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine vozača kombija i toga što valjak, kojim je upravljao V. N. nije imao odgovarajuću signalizaciju i nije bio vidljiv u magli.

Na licu mjesta poginuli su Vukosavka Kužić (66), Branka Adamović (65), Milka Ćulibrk (73) i Mile Mandić, a troje povrijeđenih - vozač D. T. i saputnice A. T. i N. M. teško su povrijeđeni. Ipak, uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći, vozač kombija je podlegao povredama.

Ljudi koji su živjeli tiho, radili vrijedno i ustajali prije sunca da bi zaradili još koji dinar za svoje domove, djecu i unuke, koji su u selu poznati po svojoj dobroti i koji su jedni drugima bili kao članovi porodice, poginuli su zajedno u jezivoj nesreći.