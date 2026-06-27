Autobus koji je prevozio putnike sa Hvara sletio je jutros sa auto-puta u blizini Bačke Topole. U nesreći je povrijeđeno 12 osoba, od kojih je sedmoro zadobilo teške tjelesne povrede.

Izvor: KURIR/D.Š.

Autobus koji je prevozio putnike sa Hvara sletio je jutros oko osam časova sa auto-puta nedaleko od Bačke Topole. U ovoj teškoj saobraćajnoj nezgodi povrijeđeno je 12 osoba, od kojih je čak sedmoro zadobilo teške tjelesne povrede, ali na sreću, nema smrtno stradalih.

Nesreća se dogodila kada je autobus, koji se kretao iz pravca Novog Sada ka Horgošu, iz za sada potpuno neutvrđenih razloga izgubio kontrolu i sleio sa kolovoza.

Kako se nezvanično saznaje, u vozilu se nalazilo 17 putnika koji su svoje putovanje započeli juče oko 16.30 časova na Hvaru, a planirano je da putovanje završe i izađu u Subotici. Drama se odigrala na svega nekoliko desetina kilometara od njihovog krajnjeg odredišta.

Bilans ove nezgode je 12 povređenih putnika - sedmoro je pretrpjelo teže, a petoro lakše tjelesne povrede. Kako saznajemo, svi putnici kojima je bila neophodna medicinska pomoć odmah su zbrinuti u Opštoj bolnici u Subotici, dok je usled ozbiljnosti stanja minimalno jedna osoba hitno transportovana za Beograd.

Na mjestu nesreće obavljen je policijski uviđaj, a detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti i tačne uzroke pod kojima je došlo do sletanja autobusa sa puta.

(Blic/Mondo)