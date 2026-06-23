Četrnaestogodišnji dječak zadobio je teške povrede kičme nakon što se sinoć, tokom igre sa drugarima, strmoglavio u provaliju duboku preko 10 metara na Novom Beogradu. Hitno je hospitalizovan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stravična nesreća dogodila se sinoć na Novom Beogradu, kada je četrnaestogodišnji dječak teško povrijeđen nakon pada sa visine od preko 10 metara, saznaju mediji.

Kako saznaju mediji, tinejdžer se u večernjim satima igrao sa grupom drugara na jednom brdu na Novom Beogradu. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je usled trenutka nepažnje izgubio ravnotežu i strmoglavio se u provaliju duboku više od deset metara.

Na lice mjesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, kao i policija.

"Dječak je u svjesnom stanju, ali sa vidno teškim povredama, kolima Hitne pomoći hitno transportovan u bolnicu. Dijagnostikom je utvrđeno da je zadobio teške povrede kičme, odnosno ozbiljne prelome pršljenova", navodi izvor upućen u slučaj.

O ovom jezivom incidentu odmah su obaviješteni nadležna policijska uprava, kao i dežurno tužilaštvo.

Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a detaljna policijska istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive koji su doveli do ove zamalo kobne dječje igre.

(Telegraf/MONDO)