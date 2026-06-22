U pucnjavi u Kumodražu ubijen je Darko Vesković, poznat kao Prika, dok je njegov prijatelj teško ranjen. Policija traga za napadačem.

Izvor: Kurir

Darko Vesković, poznat pod nadimkom Prika (46), ubijen je danas u pucnjavi koja se dogodila oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž.

Kako se vidi na snimku u čiji posjed je došao Kurir, nadzorna kamera iz lokala zabilježila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafićpozdravio sa napadačem. Nakon toga su, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sjedio sa jednim muškarcem, kada je napadač izvadio pištolj i sa više hitaca ubio Veskovića.

Međutim, on se tu ne zaustavlja već nastavlja da puca i teško ranjava osobu koja je u tom trenutku sjedjela za stolom.

Darko je preminuo na licu mjesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA gdje se ljekari bore za njegov život.

Uznemirujući video:

Pogledajte 00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Danas oko 15.40 došlo je do pucnjave u jednom kafiću u naselju Kumodraž. Jedan muškarac je preminuo na licu mjesta od zadobijenih prostrjelnih rana, a drugi muškarac koji je bio sa njim, sa teškim povredama prevezen je na VMA radi dalje dijagnostike", rekao je izvor.

Kako se nezvanično saznaje, Darko je zadobio prostrjelne povrede usljed kojih je preminuo na licu mjesta.

Na mjesto zločina odmah su upućene jake policijske snage, koje su obezbijedile područje i započele uviđaj.

"Za napadačem je pokrenuta intenzivna potraga, dok se utvrđuju sve okolnosti ovog zločina, kao i motiv pucnjave. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više detalja o ubistvu koje je uznemirilo stanovnike Kumodraža", dodaje sagovornik.

Kurir.rs/MONDO)