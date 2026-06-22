Darko Vesković, poznat kao Prika, ubijen je u pucnjavi na Kumodražu. Njegova kriminalna prošlost uključuje bliskost sa škaljarskim klanom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović, ilustracija

Darko Vesković zvani Prika (46) ubijen je danas oko 16 časova u pucnjavi koja se, kako Kurir nezvanično saznaje, dogodila u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Inače, o Veskoviću su svojevremeno pisali mediji, a 2018. godine bio je u centru pažnje javnosti jer je izručen Srbiji i tada mu je određen pritvor. Vesković je uhapšen u Zagrebu početkom aprila 2018. godine, po potjernici Srbije, zbog sumnje da je sa Nemanjom Ivanovim 10. marta te godine na Voždovcu ubio Blaža Đurovića.

Prema operativnim podacima, Vesković je bio veoma blizak "škaljarskom klanu", u kojem je imao ulogu u organizaciji egzekucija. Takođe, on je važio za čovjeka bliskog Filipu Koraću koji je u zatvoru u Francuskoj.

Iako su istražitelji očekivali da će Veskovićevo hapšenje rasvijetliti sve detalje likvidacije Đurovića, do toga međutim nije došlo jer je na saslušanju negirao da ima bilo kakve veze sa tim ubistvom, niti da bilo šta zna o toj egzekuciji.

Vesković je u Hrvatskoj izručen tri mjeseca posle hapšenja u Zagrebu. Priveden je posle informacija koju je srpska policija dostavila kolegama iz Hrvatske o kretanju osumnjičenog egzekutora. Zaustavljen je na ulici u blizini zgrade u kojoj je iznajmio stanu kome je živio sa suprugom i troje djece, koji su ubrzo posle njegovog bjekstva iz Beograda došli u Zagreb. U momentu hapšenja imao je falsifikovana dokumenta Bosne i Hercegovine.

Osumnjičeni Vesković je identifikovan ubrzo posle hapšenja Nemanje Ivanova, koji je priveden dvije nedelje posle zločina.

Policijske informacije ukazuju da je Vesković kriminalnu karijeru počeo odavno, i to krijumčarenjem heroina iz Turske u Srbiju. Heroin je krijumčario preko BiH u zemlje Zapadne Evrope, a navodno je sarađivao sa Bojovićem i Koraćem. Saradnju su kasnije proširili na šverc kokaina iz Južne Amerike.

Osumnjičeni Vesković je, prema operativnim saznanjima, novac zarađen od prodaje droge prao ulaganjem u izgradnju stanova u prestonici, a kao glavni saradnik pominje se Ivan Ćirić Ćira, koji je bio blizak voždovačkom klanu i koji je ubijen u oktobru 2017. godine na Trošarini.

Osumnjičeni Vesković u Srbiji nikada nije odgovarao za teška krivična djela, ali je dva puta hapšen zbog falsifikovanih dokumenata. Prvi put, 18. decembra 2016. kada je kod njega nađen lažni pasoš BiH, a zatim i 13. oktobra 2017. zajedno sa bratom na graničnom prelazu Horgoš, takođe zbog falsifikovane putne isprave.

Posle oba hapšenja ubrzo je pušten. Prvi postupak je prvostepeno završen u novembru 2017. osuđujućom uslovnom kaznom od osam mjeseci zatvora sa rokom provjere od tri godine. U tom postupku Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu tražilo pritvor za Veskovića i to samo dva dana nakon što je ponovo uhapšen zbog istog djela. Sud je odbio da mu odredi pritvor, već mu je bila izrečena mjera zabrane napuštanja boravišta u Beogradu.

(Kurir/MONDO)