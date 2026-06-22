U pucnjavi u beogradskom kafiću ubijen je Darko Vesković Prika.

Izvor: Kurir

Darko Vesković, poznat pod nadimkom Prika (46), ubijen je danas u pucnjavi koja se dogodila oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž.

Kako se nezvanično saznaje, nadzorna kamera iz lokala zabilježila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga su, prema navodima, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sjedio sa jednim muškarcem.

Posle nekoliko koraka napadač je navodno izvadio pištolj i ispalio mu više hitaca u leđa, a zatim pritrčao i zapucao na njegovog prijatelja. Darko je preminuo na licu mjesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA gdje se ljekari bore za njegov život

"Danas oko 15.40 došlo je do pucnjave u jednom kafiću u naselju Kumodraž. Jedan muškarac je preminuo na licu mjesta od zadobijenih prostrelnih rana, a drugi muškarac koji je bio sa njim, sa teškim povredama prevezen je na VMA radi dalje dijagnostike", rekao je izvor Kurira.

Prema prvim informacijama, napadač sa oružjem ušao je u lokal, nakon čega je iz još uvijek neutvrđenih razloga zapucao ka osobama koje su se nalazile unutra.

Kako se nezvanično saznaje, Darko je zadobio prostrjelne povrede usljed kojih je preminuo na licu mjesta.

Na mjesto zločina odmah su upućene jake policijske snage, koje su obezbijedile područje i započele uviđaj.

"Za napadačem je pokrenuta intenzivna potraga, dok se utvrđuju sve okolnosti ovog zločina, kao i motiv pucnjave. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više detalja o ubistvu koje je uznemirilo stanovnike Kumodraža", dodaje sagovornik.

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Pogledajte 00:05 Pucnjava u Kumodražu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir.rs/MONDO)