Povrijeđene dvije osobe u požaru u Beogradu nakon eksplozije plinske boce.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Večeras je eksplodirala plinska boca u stanu u Beogradu i povrede su zadobile dvije osobe, saznaje "Kurir". Izbio je požar u stanu u Ulici Matice srpske na Zvezdari nakon eksplozije plinske boce.

Plinska boca je bila na terasi kada je eksplodirala. Ubrzo se pojavio i plamen.

Intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo širenje. Zasad nije poznato stanje povrijeđenih u požaru.