Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji brze hrane u Zagrebu. Policija sumnja da je uzrok curenje gasa.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji objekta brze hrane u Podsusedu u Zagrebu, koja se dogodila nešto pre 8 časova.

Kako su potvrdili iz Policijske uprave, najvjerovatnije je riječ o curenju gasa. Težina povreda još nije poznata, a istraga eksplozije u Ulici Stara samoborska cesta je u toku.

"Išla sam po hleb u obližnju pekaru i odjednom se čula eksplozija u blizini. Svi smo se pogledali, a već sledećeg trenutka vidjeli smo krov te kućice na željezničkoj stanici – kućice više nije bilo. Otišla sam tamo, a momak iz obližnjeg objekta rekao je da su dvojica bila unutra. Zatim sam ih vidjela kako sjede pored, bili su vidno u šoku. Oni su zaposleni, rekli su mi da su osjetili miris gasa kada su došli, zatim su uključili ventilaciju, a tada se sve razletjelo. Djelovi kućice popadali su po automobilima parkiranim u blizini. Jedan mladić imao je vidljive opekotine, ali mislim da nije ništa previše ozbiljno", rekla je čitateljka 24sata.hr.

(24sata/MONDO)