Mladić (26) teško je povređen usled eksplozije na utakmici, a iz Hitne pomoći je saopšteno da mu je amputirana šaka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uzrok eksplozije na Zvezdari u kojoj je mladiću A. E. (26) teško povređena ruka je topovski udar.

Do povrijeđivanja je došlo na utakmici, a mladić je sa teškom povredom šake sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Iz Hitne pomoći saopšteno je da je mladić imao politraumatsku povredu, koja je rezultirala amputiranjem šake.

Na lice mjesta je, nakon nezgode, izašla i policija, a protiv povrijeđenog mladića biće podnijeta prekršajna prijava iz Zakona o javnom redu i miru.

(Telegraf/MONDO)