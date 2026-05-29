Ivica Dačić ističe da se zloupotrebe u policiji moraju sankcionisati.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je rekao da u slučaju Senjak ništa nije sakriveno i da oni koji brukaju policiju treba da se hapse i teraju iz policije. Kad je riječ o političkoj odgovornosti, rekao je da se ona na izborima utvrđuje, i upitao - ko je podnio ostavku kad su ubili Zorana Đinđića.

Na današnjem dnevnom redu Odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove je razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u proteklih šest mjeseci.

"Po zakonu, kako je rekao, postoji nekoliko nivoa kontrolisanja integriteta policijskih službenika - od testa integriteta, nivoa rizika pa do provjere imovnog stanja", naveo je Dačić i dodao da je svako dužan da prijavi svoju imovinu.

"Prošle godine je procesuirano 210 policijskih službenika", rekao je Dačić, navodeći dio iz izvještaja Unutrašnje kontrole.

"Od kada postoji unutrašnja kontrola, 3.394 policijska službenika su procesuirana, 20 posto od tog broja na rukovodećim mjestima", dodao je i rekao da su zloupotrebe boljka svih policija na svijetu.

"Što se nas tiče - nema zaštićenih i u ovom slučaju koji ste spominjali (slučaj Senjak) policija od trenutka kada je dobila saznanja o izvršenom zločinu odmah pohapsila sve", naveo je Dačić i dodao da svi koji brukaju policiju treba da budu uklonjeni sa tog mesta.

O političkoj odgovornosti

Kad je riječ o političkoj odgovornosti, rekao je da se ona na izborima utvrđuje i da tu nije zato što ga je neko postavio već zato što je izabran na izborima.

Govoreći o političkoj odgovornosti, kaže da je ubijen predsjednik Vlade Zoran Đinđić, i pita - "ko je podnio ostavku, jel podnio ostavku potpredsjednik Vlade zadužen za bezbjednost, ministar unutrašnjih poslova - ne svi ti ljudi su izabrani u novu vladu".

"Kada je uništena američka ambasada, je li neko tada tražio političku odgovornost", upitao je.

"Proglasiše nezavisnost države Kosova i niko ne podnese ostavku", rekao je Dačić.

"Što se tiče toga da pripadnici policije obezbjeđuju - ako govorimo iskreno, to je problem bio odranije", dodao je.

"Uostalom, ko je i vaše lidere obezbjeđivao u tim godinama", upitao je Dačić.

"I nećete valjda da kažete da niko od vas nije imao kontakte sa tim policijskim strukturama sada i uoči ovih protesta. I do skoro ste javno govorili da visoki funkcioner Avale - Avala je Beograd - da je naredio da se ne interveniše 15. marta. To je Veselin Milić Avala. I hvalili ste ga na televiziji. Da li je to tačno ili nije tačno - tada je to izgledalo dobro za političku retoriku. Oni koji brukaju policiju treba da se hapse, da se teraju iz policije, ali niko ne smije da baca ljagu na obične, poštene policajce. U ovom ništa nije sakriveno", rekao je dodajući da nije ni prvi ni poslednji slučaj u policijama.

(N1/MONDO)