Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) saopštilo je da je nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju četvoro osumnjičenih u istrazi povodom teškog ubistva A. N., nakon što su oni tokom saslušanja tvrdili da su ih policijski službenici tukli.

U odgovoru VJT-a RTS-u, zapisnici su proslijeđeni zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog djela zlostavljanje i mučenje.

U Višem javnom tužilaštvu nisu se izjašnjavali o osnovanosti navoda osumnjičenih, već su naveli da je predmet u dijelu koji se odnosi na tvrdnje o policijskom postupanju dostavljen nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Zbog krivičnog djela teško ubistvo izvršenog na štetu Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i drugih krivičnih djela u vezi sa tim slučajem, VJT u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 osoba.

DNK analizom utvrđeno je da se radi o A. N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja.

