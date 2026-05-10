Dječaka (7) udario automobil u Kikindi.

Izvor: Kurir/S. U.

U Kikindi se večeras dogodila teška saobraćajna nesreća kada je automobil udario dječaka (7), saznaje "Kurir". Nesreća se dogodila večeras ok 18.30 časova u Ulici Albertova kada je automobil marke "BMW" udario sedmogodišnjeg dječaka čiji stepen povreda zasad nije poznat.

Dječak je odmah prevezen u bolnicu. Komšije za "Kurir" kažu da je automobilom upravljala žena.

"Bili smo u dvorištu. Čuli smo udarac i vrištanje.

Kada smo izašli, vidjeli smo dječaka kako leži. Neko je već pozvao Hitnu pomoć koja je brzo stigla.

Vozilom je upravljala mlađa ženska osoba. Ulica je promenta, ima vozača koji je poštuju ograničenja brzine.

Ovde se često vozi brzo iako je naseljeno mjesto. Prije nekoliko godina se nedaleko odavde dogodila i saobraćajna nesreža u kojoj se vozilo prevrnulo. U njemu je bilo pet osoba", kažu komšije iz ulice u kojoj se nesreća dogodila.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Kikindi

Dječak je, prema saznanjima "Kurira", prebačen u Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. O događaju je obavješteno Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi.

(Kurir/MONDO)