Porodica Ratka Mladića saopštila je da se pred Haškim tribunalom završava postupak povodom zahtjeva da teško oboljeli pritvorenik bude premješten u Srbiju.

"Izvještaj nezavisnih lekara potvrđuje ono što od početka govorimo, a to je da je moj otac imao moždani udar. Iako su u startu njihovi ljekari to negirali i govorili da je riječ o mini moždanom udaru ili padu pritiska, sada se, uključujući i nezavisne ljekare, slažu da je imao dva moždana udara u mjesec dana. Nažalost, svi se slažu i da je u završnoj fazi života i da je pitanje koliko mu je vremena ostalo", rekao je Mladić.

"Magnetna rezonanca nije urađena na vrijeme"

Kako kaže, to naravno, niko ne može precizno da predvidi, ali procjene su da je riječ o terminalnoj fazi.

"Mi smo juče podnijeli finalni podnesak, u kojem smo odgovorili na nalaze nezavisnih ljekara. Sada se čeka odluka predsjednice suda i više nema proceduralnih koraka sa naše strane. Ona formalno nema rok za odluku, ali s obzirom na okolnosti, očekujemo da će biti donijeta u narednim danima. Ne bih ulazio u previše detalja, ali jedan od ključnih problema je to što magnetna rezonanca nije urađena na vrijeme, što je dovelo do pogrešne dijagnoze. Međutim, u ovom trenutku to više nije presudno.

Kako Mladić navodi, porodica očekuje pozitivnu odluku o mogućem premještaju u Srbiju, smatrajući da bi mu promjena uslova i bliži kontakt sa porodicom mogli značiti u ovoj fazi njegovog zdravstvenog stanja.

"Nama je najvažnije da dobijemo pozitivnu odluku, jer vjerujemo da bi u Srbiji makar malo bio produžen njegov život. Tamo, u pritvorskoj jedinici, ne dobija nivo njege koji mu je potreban. Takođe, on sada ima ozbiljne probleme sa govorom i ne može da komunicira. Važno bi bilo da bude izložen maternjem jeziku, srpskom, što je u njegovom stanju značajno. Zbog toga porodica gotovo svake nedelje odlazi kod njega, ali je to izuzetno teško zbog udaljenosti", kaže Mladić.

"Da je u Srbiji, porodica bi mogla svakodnevno da bude uz njega, što bi mu mnogo značilo u ovoj fazi života. Naša borba je da mu se omogući isti tretman koji su imali i drugi zatvorenici u sličnoj situaciji - da u završnoj fazi bude pušten kući da umre. Sada je, međutim, sve to prošlo i ne možemo promijeniti ono što je propušteno. Nadamo se da ćemo bar kroz pozitivnu odluku uspjeti da mu obezbijedimo bolju njegu i produženje života u Srbiji", zaključio je Mladić.

