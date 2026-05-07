Porodica Ratka Mladića tvrdi da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno i nepromjenljivo, dok se i dalje čeka izvještaj sudskih vještaka i konačna odluka nadležnih institucija.

Porodica i pravni tim tvrde da je učinjeno sve kako bi se obezbijedilo adekvatno liječenje i odluka suda, ali se cio postupak i dalje razvija kroz višenedeljno odugovlačenje i neizvijesnost.

Kakvo je zdravstveno stanje Ratka Mladića i šta ljekari kažu, da li postoji realna šansa za oporavak nakon moždanog udara, za Kurir televiziju, otkrio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića.

"Nažalost, ne postoji mogućnost da se njegovo zdravstveno stanje poboljša. To je već neko vrijeme zajednički stav naših ljekara i ljekara iz Ujedinjenih nacija. Jedina razlika je u tome što sada očekujemo mišljenje vještaka koje je sud zadužio da izrade izvještaje sa specifičnim zahtevima suda. Ali, nažalost, njegovo zdravstveno stanje neće biti bolje. Mi smo učinili sve što smo mogli - angažovali smo naše ljekare i podnijeli sve potrebne zahtjeve", rekao je Mladić.

Odugovlačenje bez konkretnog odgovora

Kako kaže, u stalnoj su komunikaciji i sa sudom i sa sekretarijatom. Vlada Srbije se izuzetno angažovala da podrži taj zahtjev i obezbijedi autoritet i kapacitete potrebne kako bi eventualno došlo do pozitivne odluke.

"Mislim da smo uradili sve što je moguće da dobijemo pozitivno rešenje. Međutim, sa druge strane za sada vidimo samo odugovlačenje. Imali smo nadu da će se postupak relativno brzo riješiti, jer je sud u prvoj odluci dao rok od sedam dana da vještaci podnesu izvještaje. Ipak, pokazalo se da im je trebalo više od sedam dana samo da pregledaju dokumentaciju sa kojom su već godinama upoznati, budući da nisu novi u ovom predmetu", kaže on i dodaje:

"Tražene su i dodatne dijagnostičke metode koje smo mi već godinama zahtijevali. Sve je to moglo da bude završeno u roku od sedam dana, ali sada već prolazi druga nedelja, a mi još nemamo nijedan izvještaj vještaka. U međuvremenu su ljekari iz Ujedinjenih nacija praktično otkazali te dijagnostičke procedure uz, nama, veoma nejasno obrazloženje, iako nemaju pravo da mijenjaju odluku suda", kaže on.

Očekivanja i neizvijesnost odluke

Mladić navodi da, uprkos sudskim nalozima i zakazanim medicinskim pregledima, cio postupak deluje kao produženo odugovlačenje, uz neizvijesnost konačne odluke i očekivanje da bi ishod mogao pratiti praksu sličnih slučajeva.

"Sud je jasno odlučio da vještaci treba da dobiju rezultate tih dijagnostičkih metoda. Pritom su isti ti ljekari još u petak podnijeli izvještaj u kojem su naveli da su pregledi zakazani za sredinu ove nedelje. Zbog svega toga, ovo za sada izgleda kao iscrpljujuće odugovlačenje. U ovom trenutku ne mogu da govorim o tome kakav će konačan odgovor biti, ali očekujemo ono što su u sličnim situacijama dobili i drugi osuđeni - da budu pušteni u matične zemlje kako bi poslednje dane proveli tamo", za Kurir televiziju, zaključio je Mladić.

