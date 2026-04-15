General Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je danas njegov sin Darko Mladić.

On je agenciji Srna rekao da se to desilo u petak, 10. aprila i da očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo.

"Bio je prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najvjerovatnije je imao lakši moždani udar. Obećali su nam da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa ljekarom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali još nismo dobili ništa", naveo je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, Mladić je u jako teškom stanju i više ne može da sjedne ni u kolica i da slabo komunicira.

Mladić imao više moždanih udara

Kako navodi agencija, Ratko Mladić je imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

