Jovan T. (29) nestao je u noći između subote i nedelje nakon što je, prema tvrdnjama svjedoka, skočio sa splava na Savi kod Umke.

Izvor: društvene mreže

Jovan T. (29) nestao je kada je sa jednog splava na Savi kod Umke skočio u vodu, a zatim navodno plivao neko vrijeme nakon čega mu se izgubio svaki trag. Od trenutka kada je policiji prijavljen nestanak, riječna policija u saradnji sa roniocima iz Žandarmerije pretražuje rijeku u potrazi za Jovanom.

Mladić je kobne noći navodno bio na proslavi 18. rođendana. Kako su tvrdile "Novosti", mladić se navodno prethodno posvađao sa prijateljem nakon čega je skočio u rijeku. Kako je tvrdio jedan očevidac, navodno se cijele noći čula muzika sa splava, a gosti su dolazili i odlazili.

"U jednom trenutku se pročulo da je mladić nestao i tada je nastala panika", tvrdio je očevidac.

Prema riječima ljudi koji imaju objekte u blizini pomenutog splava na Savi, pristup mjestu gdje je mladić navodno nestao praktično nije moguć osim kroz splav. Kako su dalje tvrdili, na tom splavu se često organizuju proslave.

"Od oko sedam sati sve vrvi od policije i žandarmerije. Ljudi su izlazili napolje da vide šta se dešava. Juče smo se probudili uz sirene, a strahujemo da će se potraga završiti onim najgorim", rekao je na dan nestanka očevidac.

Kako je tvrdio "Telegraf", pozivajući se na nezvanična saznanja, jedan od svjedoka je potvrdio policiji da je Jovana video oko 7.30 sati kako pliva u rijeci.

"Mladić je u tom trenutku plivao, ali mu se ubrzo nakon toga izgubio svaki trag u talasima", navodno je rekao izvor blizak istrazi.

