Na terenu su i dalje angažovane nadležne službe, a okolnosti ovog događaja i dalje se utvrđuju.

Izvor: Mondo/U. Arsić

U Umci je sinoć proslava 18. rođendana završena tragično, kada je, prema nezvaničnim informacijama, mladić nestao u rijeci Savi nakon što je u nju ušao i počeo da pliva. Na lice mjesta odmah su upućene policijske ekipe, kao i pripadnici riječne policije i žandarmerije, koji su započeli potragu.

Riječ je o Jovanu T. (29), koji je, kako se nezvanično saznaje, nakon kraće rasprave sa jednim od prisutnih skočio u Savu.

Na terenu su i dalje angažovane nadležne službe, a okolnosti ovog događaja i dalje se utvrđuju.

(Novosti/MONDO)