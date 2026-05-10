Komšije otkrile šta se desilo na splavu sa kog je nestao mladić koji je poslednji put viđen u reci Savi u Umci.

Policija i dalje traži nestalog mladića J.T. (29) koji je ušao u reku Savu na splavu tokom proslave rođendana u Umci, a komšije su se tim povodom oglasile za "Kurir" tvrdeći da sa tim lokalom postoje dugo već problemi. Policija je blokirala cio kraj, pretražuje se svaki dio terena, a komšije kažu da se na tom splavu često održavaju žurke, do ranih jutarnjih časova.

"Ovde se često organizuju velike žurke. Ne možemo da spavamo od muzike i vike.

Sinoć se baš čula velika galama, pjevanje, ženski glasovi, smijeh, kao i neka rasprava pred jutro. Posle toga smo videli policiju i shvatili da se dogodilo nešto ozbiljno", kaže jedna mještanka.

Jedan komšija kaže da su ga probudile jutros policijske sirene. Odmah je znao da se nešto loše dogodilo.

"Od oko sedam sati sve vrvi od policije i žandarmerije. Ljudi su izlazili napolje da vide šta se dešava.

Svi pričaju samo o nestalom mladiću. Jezivo je", kazao je on.

