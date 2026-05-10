U beogradskom tržnom centru "Ada Mol" došlo je do hitne evakuacije posetilaca.

Izvor: 192_rs/instagram

"Upozorenje, molimo vas da napustite objekat. Koristite najbliži izlaz", čuje se sa razglasa u ovom tržnom centru koji se nalazi u opštini Čukarica, nedaleko od Ade Ciganlije.

Kako se može vidjeti na snimku Instagram stranice "192_rs", ljudi su masovno krenuli ka izlazu. Sumnja se da je u pitanju lažna dojava.

Prema najnovijim informacijama, ljudi se polako vraćaju nazad u objekat. Za sada razlog evakuacije nije poznat.