U Krapini je ubijen policajac Robert Grilec, načelnik kriminalističke policije. Ubica je nakon zločina pucao i u sebe.

U pucnjavi koja se jutros dogodila u kafiću u Krapini ubijen je policajac, potvrdili su iz PU krapinsko zagorske.

Ubijen je načelnik Službe kriminalističke policije u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, Robert Grilec (52), piše Zagorje.com.

Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.

Na njega je pucao 52-godišnji muškarac, koji je nakon toga pucao i u sebe.

Iz policije su za Hinu potvrdili da je policajac bio van dužnosti.

