U Krapini je ubijen policajac Robert Grilec, načelnik kriminalističke policije. Ubica je nakon zločina pucao i u sebe.
U pucnjavi koja se jutros dogodila u kafiću u Krapini ubijen je policajac, potvrdili su iz PU krapinsko zagorske.
Ubijen je načelnik Službe kriminalističke policije u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, Robert Grilec (52), piše Zagorje.com.
Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
Na njega je pucao 52-godišnji muškarac, koji je nakon toga pucao i u sebe.
Iz policije su za Hinu potvrdili da je policajac bio van dužnosti.
