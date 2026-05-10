U pucnjavi u kafiću u Krapini stradao je policajac, a osumnjičeni je istim oružjem pucao u sebe.

U pucnjavi do koje je došlo jutros u kafiću u Krapini vlastitim oružjem usmrćen je policajac, potvrdili su za 24sata iz PU krapinsko zagorske.

Nakon toga je počinilac istim vatrenim oružjem pucao u sebe, i njega su prevezli u KB Dubrava, potvrdili su iz policije.

U ovom trenutku nije poznato da li je ubijeni policajac bio na dužnosti ili ne.

Nedaleko od mjesta zločina bio je sleteo medicinski helikopter. Vjeruje se da je tim helikopterom osumnjičeni prebačen do bolnice.

