Vozači u Priboju bili su iznenađeni kada je mrtvački sanduk sa pokojnikom ispao na magistralni put.

Nesvakidašnja scena iznenadila je, ali i potresla vozače i građane koji su se kretali magistralnim putem kroz opštinu Priboj.

Na skretanju prema Bolnici, iz za sada nepoznatih razloga na kolovozu se našao mrtvački sanduk sa pokojnikom.

"Pretpostavlja se da je sanduk ispao iz vozila kojim je prevožen pokojnik. Jedan od vozača koji je u tom trenutku naišao odmah je obavijestio nadležne službe, nakon čega su reagovali radnici. Sanduk je ubrzo uklonjen sa magistrale, a tijelo pokojnika vraćeno porodici", kaže za RINU jedan od građana.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do ovog incidenta.

