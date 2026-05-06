Muškarac pao sa traktorske prikolice kod Mladenovca i podlegao povredama na putu do bolnice.

U selu Amerić kod Mladenovca je danas poginuo muškarac Z.M. u teškoj nesreći kada je pao sa traktorske prikolice, saznaje "Telegraf". Muškarac je bio u dvorištu kada se popeo na traktorsku prikolicu natovarenu sijenom.

U jednom trenutku je pao sa prikolice. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali je muškarac nažalost podlegao povredama na putu ka Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Naložena je obdukcija. Slučaj je preuzelo tužilaštvo u Mladenovcu koje će utvrditi sve okolnosti nesreće.

