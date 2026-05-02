Pijani vozač naletio je u Baranji na stado ovaca i 20 je usmrtio, saopštila je osječko-baranjska policija.

Pedesetjednogodišnjak vozio je automobil neprilagođenom brzinom vodoodbrambenim nasipom pa nije mogao da se zaustavi na vrijeme već je udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik vodio na ispašu, naveli su iz policije.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u blizini mjesta Jagodnjak, a kod vozača je utvrđeno da je imao 1,3 promila alkohola u krvi. Njega je policija zadržala u policijskim prostorijama do otriježnjenja, prenose hrvatski mediji.

Zbog izazivanja saobraćajne nezgode naplaćena mu je kazna od 130 eura, a biće podnesena i prekršajna prijava jer je vozio pod uticajem alkohola, koji uključuje novčanu kaznu od 660 eura, zabranu upravljanja vozilom B kategorije na dva mjeseca i četiri kaznena boda.