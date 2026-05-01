Majka, sin i maloljetnik uhapšeni su u Beogradu zbog sumnje da su pripremali ubistvo Luke Bojovića. Kako mediji saznaju, likvidaciju je navodno naručila vračarska grupa.

Vračarska grupa navodno je naručila ubistvo koje su pripremali majka, sin i maloljetnik koji su danas uhapšeni u Beogradu, a kako nezvanično saznaje Telegraf.rs sumnja se da je meta trebalo da bude Luka Bojović.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policiјske uprave za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agenciјe, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, efikasnom akciјom uhapsili su K. M. (20), O. M. (50) i maloljetno lice (17) i spriječili izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu јedne muške osobe sa teritoriјe Beograda.

Policiјa јe pretresom stanova i drugih prostoriјa na više lokaciјa u Beogradu, kod maloljetne osobe pronašla dva pištolja, od koјih јe јedan sa okvirom i 11 komada municiјe odgovaraјućeg kalibra, dok su kod K. M. pronađene instrukciјe za izvršenje navedenog krivičnog djela.

Takođe, postoјe osnovi sumnje da јe O. M. pomogla sinu K. M. na taј način što јe oružјe odnijela na drugu lokaciјu, odakle јe prenijeto do adrese na koјoј ga јe policiјa pronašla.

Zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa osumnjičenima K. M. i O. M. određeno јe zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će maloljetno lice, u prisustvu roditelja, biti saslušano u Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu - Odjeljenju za maloljetnike.

Podsjetimo, 2024. godine uhapšena su četvorica muškaraca zbog sumnje da su pripremali teško ubistvo Luke Bojovića. Oni su osuđeni na ukupno osam godina i tri meseca zatvora zbog planiranja ubistva Luke Bojovića.

Oni su duže vrijeme pripremali likvidaciju, a jedan od njih uhapšen je u ulici gdje živi Luka Bojović sa pištoljem koji je imao metak u cijevi.

Tom presudom je Nikola Pavlović osuđen za krivična djela dogovor za izvršenje krivičnog djela i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija, na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri mjeseca.

Saša Kuzmanović je za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela osuđena na kaznu zatvora od godinu dana, dok je Milan Ilić je osuđen na tri godine zatvora za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Filip Karavelić je osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela.

Tužilaštvo je prethodno odustalo od optužbe protiv petog okrivljenog Bogdana Pantovića, te je on oslobođen.

