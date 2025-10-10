Tokom postupka, svjedočio je i Luka Bojović kada je rekao da mu okrivljeni nisu poznati i da se ne pridružuje njihovom krivičnom gonjenju.

Izvor: J. L. PINO / AFP / Profimedia

Četvorica optuženih za planiranje ubistva Luke Bojovića - Nikola P, Milan I., Filip K. i Saša K., osuđeni su danas pred Višim sudom u Beogradu.

Nikola P., osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri mjeseca, za krivična djela nedozvoljeno nošenje oružja na dvije i po godine, i za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela na godinu dana.

Saša K. osuđen je na jednu godinu, Milan I. na tri godine za krivično djelo neovlasćeno držanje i prodaja opojnih droga. Filip K. osuđen je na jednu godinu za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela.

Njima četvorici danas je ukinut pritvor. Presuda je izrečena nakon višemjesečnog postupka tokom kojeg su iznošeni šokantni detalji o pripremama za Bojovićevu likvidaciju. Na izricanju presude, oštećeni Luka Bojović se nije pojavio.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsjetimo, teretilo je grupu da su od februara do maja 2024. godine, sa umišljajem, nabavljali sredstva za ubistvo Bojovića, dogovarali se, planirali i organizovali njegovo izvršenje. Njihovi planovi su, međutim, propali 10. maja prošle godine, kada su svi uhapšeni u koordinisanoj akciji policije i bezbjednosnih službi.

Prema optužnici, kao organizator grupe označen je Filip K., dok su Nikola P., Milan I. i Saša K. imali zadatke da nabave oružje, nadgledaju kretanje Bojovića i pripreme teren za ubistvo. Tužilaštvo je navelo da je grupa Bojovića pratila od početka februara do 10. maja prošle godine, kada su svi uhapšeni.

Čekao Bojovića obučen u košarkaša i sa metkom u cijevi

Tužilaštvo je tokom suđenja iznijelo tvrdnje da su okrivljeni nabavili oružje i municiju, vježbali gađanje i pratili kretanje mete. U optužnici se navodi i da su iznajmili tri "štek stana" na Vračaru, rentirali vozilo preko rent-a-kar agencije, nabavili pištolj marke "Walther Creed" sa izbrušenim serijskim brojem i takođe da su u Velikom selu, u njivama iza Dunava, 3. maja 2024. godine vršili isprobavanje pištolja namijenjenog za izvršenje ubistva.

Prema izvorima iz istrage, organizaciju je razotkrila policija nakon što je Saša K., navodno, stavljen na mjere nadzora zbog sumnje da se bavi trgovinom drogom i pružanjem logistike za teška krivična djela.

Istražitelji su primijetili da se Saša K. često zadržava na Vračaru, mijenja izgled i odjeću, sjedi u kafićima koji imaju direktan pogled na zgradu i posmatra ulazak i izlazak vozila. Dan pred hapšenje, inspektori su vidjeli okrivljenog Nikolu P. obučenog kao košarkaša kako sjedi na zidiću ispred zgrade, a narednog dana uhapšen je upravo na tom mjestu.

Kod Nikole P. pronađen je pištolj sa jednim metkom u cijevi i još 13 u okviru.

"Nikola P. je u svojoj završnoj riječi priznao da je kupio pištolj, ali je naveo da je to učinio kako bi zaštitio svoju porodicu, a ne kako bi pripremao ubistvo Luke Bojovića. Milan I. je takođe negirao da je planirao ubistvo Bojovića, navodeći da je kokain koji je pronađen kod njega za ličnu upotrebu, i da nije bio namijenjen daljoj prodaji. Optuženi Filip K. izjavio je pred sudom da su "jedini oštećeni u ovom predmetu optuženi, jer im je stavljena 'meta na čelo' optužnicom"", podseća izvor i dodaje da je i optuženi Kuzmanović naveo da sa planiranjem ubistva nema nikakve veze.

Kao jedan od dokaza u sudnici su prikazane i fotografije iz telefona okrivljenih na kojima se vidi crni "audi" parkiran u blizini Bojovićeve zgrade.

Svedočio i Bojović

Inače, tokom postupka, svjedočio je i Luka Bojović kada je rekao da mu okrivljeni nisu poznati i da se ne pridružuje njihovom krivičnom gonjenju. Njemu su tada u sudnici prikazane fotografije crnog "audija", ali on nije mogao da kaže da li je riječ o njegovom automobilu, iako je potvrdio da su neke od slika nastale u blizini zgrade na Vračaru u kojoj živi.

"Koristim dva blindirana "audija A8", liče, ali ne mogu sa sigurnosću da kažem da je riječ o mojim vozilima", rekao je odgovarajući na pitanja, pošto su mu pokazane slike pronađene u telefonu okrivljenog. Na pitanje branioca jednog od optuženih, da li je osim upozorenja da mu je bezbjednost ugrožena u međuvremenu dobio još neku informaciju, odgovorio je:

"Ne, ništa drugo nisam saznao."