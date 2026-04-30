Anja (11), djevojčica iz Krasnodarska, pronađena je mrtva pet dana nakon što su roditelji prijavili njen nestanak.

Nestala djevojčica je 24. aprila izašla posle škole sa drugarima i više se nikada nije vratila kući. Policija je njeno tijelo pronašla danas daleko od kuće, a prvi nalazi iz istrage pokazuju da je djevojčica ubijena.

Policija je uhapsila muškarca (31) iz obližnjeg sela, koji se sumnjiči da je djevojčicu oteo i zadavio.

Anja je u petak došla iz škole oko 16 časova i pitala je roditelje da li smije da se igra napolju sa drugarima kao i inače. Kako je završila sve obaveze oko škole, roditelji su je pustili. Međutim, kada se djevojčica u uobičajeno vrijeme nije vratila, roditelji su krenuli da je traže. U kasnim večernjim satima su alarmirali policiju.

Policija je prvo prečešljala svaki atar sela Strelka u Temrjukskom okrugu, a kako dijete nisu pronašli, istraga je proširena. Tokom pet dana, oko 700 policajaca, spasilaca i volontera istražilo je više od 1.000 kvadratnih kilometara. Dijete je na kraju pronađeno mrtvo u polju.

Prema navodima lokalnih medija, uhapšen je Aleksandar M., stanovnik sela Beli, koji je živio nekoliko kilometara od Anjine kući.

On se sumnjiči da je djevojčicu oteo, ubacio u automobil, a potom odveo u zabačeno područje pokraj jezera, gdje ju je ubio. Šta je motiv zločina i dalje nije poznato.