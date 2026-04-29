Prije dvije decenije, 2006. godine u Zadru je ubijena bogata preduzetnica Slavica Medanić. Ubistvo je naručio njen brat Šime Medanić.

Bio je to 7. januar 2006. godine, dan koji će u crnoj hronici Zadra i cijele Hrvatske ostati upisan kao datum jednog od najbrutalnijih zločina. U svom stanu na zadarskoj Puntamici, sa tri hica u glavu, likvidirana je 56-godišnja Slavica Medanić. Njeno tijelo pronađeno je tek tri dana kasnije, a klupko stravičnog zločina počelo je da se odmotava, otkrivajući priču o nezamislivoj bratskoj izdaji, pohlepi i hladnokrvnom planiranju.

Naručilac ubistva bio je njen brat, Šime Medanić, čovjek koji je zbog imovine vrijedne više od milion eura bio spreman da organizuje ubistvo sopstvene sestre a potom na njenoj sahrani na ostrvu Ižu lije krokodilske suze.

Gotovo dvije decenije kasnije, ovo ubistvo i dalje izaziva jezu, ne samo zbog svoje okrutnosti, već i zbog nevjerovatne drskosti osuđenog ubice koji iz zatvorske ćelije i dalje nastavlja da vodi pravne bitke za imovinu zbog koje je i počinio zločin.

Slavica Medanić preselila se u Zadar iz Vrsara tek godinu dana prije smrti, nakon što je prodala restoran i otišla u penziju. Živjela je sama, a upravo tu činjenicu iskoristili su njeni krvnički izvršioci. Plaćene ubice, Perica Majstorović i Nikola Grbić, upali su u njen stan na Trgu Alojzija Stepinca, položili je na trosjed, obmotali joj glavu ćebetom kako bi prigušili pucnje i ispalili tri hica iz pištolja. Policija je, nakon dojave, njeno beživotno tijelo pronašla 10. januara.

Dvije godine nadzirali Slavičin stan

Opsežna kriminalistička istraga, koja se protezala na području čak sedam policijskih uprava, rezultirala je hapšenjem trojice osumnjičenih u novembru iste godine. Istraga je obuhvatila stotine informativnih razgovora, pretrese desetina stanova i poligrafska testiranja. Ključni dokazi bili su telekomunikaciono vještačenje i iskazi zaštićenih svjedoka. Vještačenjem je utvrđena zastrašujuća činjenica: plaćenici su, po nalogu Šime Medanića, gotovo dvije godine, od početka 2004. do dana ubistva, nadzirali Slavičin stan.

Mozak operacije: brat sa dugom kriminalnom prošlošću, Šime Medanić, kojeg su mediji kasnije prozvali "mozgom likvidacije", u trenutku naručivanja sestrinog ubistva već je bio dobro poznat policiji i pravosuđu. Godine 1997. osuđen je na 15 godina zatvora zbog podsticanja na ubistvo prvog hrvatskog ministra turizma, Antona Marčela Popovića. Vrhovni sud mu je kaznu smanjio na 12 godina, a upravo tokom izdržavanja te kazne u Valturi i Lepoglavi skovao je pakleni plan.

Brat dogovorio likvidaciju sestre

Sa cimerom iz ćelije, Nikolom Grbićem, dogovorio je likvidaciju sestre za nagradu od 40 hiljada eura. Motiv je bila isključivo pohlepa. Slavica je nakon prodaje restorana raspolagala imovinom vrijednom više od milion eura, a Šime je želio da se domogne tog bogatstva. Nakon što je u maju 2006. pušten na uslovni otpust, plan je krenuo u realizaciju. Grbić je za izvršenje angažovao Pericu Majstorovića, sa bogatim dosijeom, i isplatio mu 20 hiljada eura avansa.

Na suđenju na Županijskom sudu u Zadru, sud nije pronašao ni jednu olakšavajuću okolnost. Šime Medanić i Perica Majstorović osuđeni su na maksimalne kazne od 40 godina zatvora, najduže ikada izrečene na tom sudu. Njihov saradnik, Nikola Grbić, pravdu nikada nije dočekao. U julu 2006. godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je učestvovao u ubistvu Slavice Medanić, Nikola Grbić pronađen je likvidiran sa četiri hica u blizini Pule. Sumnjalo se da je njegovo ubistvo naručio upravo Šime Medanić kako bi se riješio nezgodnog svjedoka, ali je za to djelo kasnije oslobođen zbog nedostatka dokaza.

Drugi izvršilac, Perica Majstorović, presudio je sam sebi. Objesio se u ćeliji bjelovarskog zatvora 15. juna 2010. godine.

Ključnu ulogu u osuđujućoj presudi imala je svjedokinja Ljerka Damaška. Iako je isprva imala status zaštićene svjedokinje, nakon stalnih prijetnji koje je dobijala od Medanića i Majstorovića, odlučila je da svjedoči pod punim imenom i prezimenom. Pred sudom je ispričala kako joj je Majstorović priznao da je "sredio sestru" za Medanića i kako planira da ga ucjenjuje za još novca.

"Ma znaš, ja sam ti njemu riješio problem sa sestrom, čovjek je platio, ali sam shvatio da lik ima mnogo više novca nego što sam mislio, pa ćemo ga sada ucjenjivati " prepričala je Damaška Majstorovićeve riječi. Sud je njen iskaz ocijenio istinitim i ključnim za presudu.

Pravne bitke iz Lepoglave

Ni maksimalna zatvorska kazna nije zaustavila Šimu Medanića. Iz kaznionice u Lepoglavi, gdje služi 40-godišnju kaznu, nastavio je da vodi pravne bitke. Prvo je pokrenuo postupak pred Ustavnim sudom pokušavajući da se domogne dijela nekretnina u Vrsaru koje su nekada pripadale njegovoj porodici, a time i ubijenoj sestri. Sud je njegovu tužbu odbio, utvrdivši da su niži sudovi donijeli ispravne odluke.

U bizarnom obrtu, Medanić je potom odlučio da krivično goni ključnu svjedokinju Ljerku Damašku zbog davanja lažnog iskaza. Iskoristio je činjenicu da je ona, godinama kasnije, kod javnog bilježnika ovjerila izjavu da je njen iskaz bio lažan, vjerovatno pod pritiskom ili prijetnjama. Ipak, zadarski sud je na kraju odbacio njegovu privatnu tužbu, navodeći da je postupak po istoj osnovi već pravosnažno obustavljen na sudu u Pazinu zbog nedostatka dokaza.

