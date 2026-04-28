Izvor: 192_rs/instagram

Samo dan nakon stravične tragedije nezgode koja se dogodila na auto-putu Šabac–Ruma gdje su živote izgubile četiri osobe, na auto-putu "Miloš Veliki" prije nekoliko trenutaka primijećen je još jedan automobil koji vozi u kontrasmjeru.

Prema objavama na društvenim mrežama, na auto-putu "Miloš Veliki" u smjeru od Surčina ka Novom Beogradu, vozači su primijetili sivi "alfa romeo", bosanskih registarskih oznaka kako se kreće u kontrasmjeru.

Mole se vozači da obrate pažnju, a ovaj slučaj je prijavljen.

Podsetimo, prije jezive saobraćajne nesreće kod Rume, gdje je vozač "forda" iz Beograda, krećući se u kontra smjeru brzinom od čak 130 kilometara na sat, direktno zakucao u crni "golf", takođe je na društvenim mrežama kružilo upozorenje.

Vozači su danas ponovo prijavili opasan slučaj – automobil koji se kretao u suprotnom smjeru primijećen je na starom Novosadskom auto-putu kod Metroa u Zemunu.