Na Novom Beogradu, mladić je teško povrijeđen nakon pada sa visine od 3 metra na radnom mjestu. Istražuju se sve okolnosti ove nesreće.

Dvadesetjednogodišnji mladić S. J. teško je povrijeđen sinoć oko 22 sata nakon pada sa visine u objektu YU biznis centra na Novom Beogradu.

Nesreća se dogodila u ulici Trešnjinog cveta, a prema potvrđenim informacijama, mladić je pao sa visine od oko 3 metra dok je bio na radnom mjestu.

Ekipa Hitne pomoći je povrijeđenog mladića u kritičnom stanju transportovala u bolnicu, gdje je odmah po prijemu upućen u operacionu salu. Zbog težine povreda, istražni organi nisu mogli da obave razgovor sa njim.

Ljekarski timovi konstatovali su niz teških telesnih povreda - krvarenje između mozga i lobanje, teško nagnječenje slezine sa unutrašnjim krvarenjem i prelomi 7. i 9. rebra sa leve strane.

Nakon složenih hirurških zahvata, mladić je zadržan na daljem liječenju u jedinici intenzivne njege.

Slučaj su preuzele nadležne policijske stanice, a detaljna istraga će utvrditi tačne okolnosti pada, kao i to da li su na radnom mjestu bile ispoštovane sve propisane mere bezbjednosti i zaštite na radu.

