Er Srbija ponovo uspostavlja direktne letove između Beograda i Minhena od 22. maja 2026. godine.

Izvor: Petar Stojanović - MONDO

Direktni letovi između Beograda i Minhena biće ponovo uspostavljeni od 22. maja 2026. godine, čime Er Srbija vraća jednu od važnijih evropskih ruta nakon gotovo dvije decenije pauze.

Avio-karte su već u prodaji, a letovi će se obavljati svakodnevno.

Svakodnevni letovi i precizan red letenja

Putnici će iz Beograda moći da lete ka Minhenu svakog dana, uz dva termina:

Ponedeljak, utorak, četvrtak i subota: polazak u 07:10, povratak u 09:30

Sreda, petak i nedelja: polazak u 17:55, povratak u 20:15

Ovakav raspored omogućava fleksibilnost kako za poslovna, tako i za turistička putovanja.

Jačanje prisustva u Njemačkoj

Uvođenjem Minhena, Er Srbija dodatno širi mrežu u Njemačkoj, gdje već leti za Berlin, Diseldorf, Frankfurt, FrankfurtHan, Hamburg, Hanover, Keln, Nirnberg i Štutgart.

Generalni direktor kompanije JiržiMarek istakao je značaj nove linije:

"Uvođenjem direktnih letova između Beograda i Minhena, otvaramo vrata ka srcu Bavarske – jednoj od najdinamičnijih regija Evrope. Ova linija nije samo olakšica za poslovne ljude i turiste, već ključna spona koja putovanje čini bržim, a planiranje jednostavnijim. Bilo da težite globalnim poslovnim prilikama ili kulturnom bogatstvu Minhena, nova ruta vam omogućava da tamo stignete lakše nego ikada, pozicionirajući Srbiju još čvršće na mapi evropskih putovanja".

Beograd kao tranzitni centar

Zahvaljujući svakodnevnim letovima, putnicima će biti omogućena brza presijedanja preko Beograda ka velikom broju destinacija širom svijeta.

Među njima su i daleke rute poput Njujorka, Šangaja i Guangdžoua, ali i popularne evropske i mediteranske destinacije poput Atine, Malage, Napulja, Malte i Santorinija.

Šira mreža i strateški značaj

Nova linija dodatno učvršćuje poziciju Beograda kao važnog regionalnog čvorišta, koje povezuje Balkan sa zapadnom Evropom, Mediteranom, ali i Sjevernom Amerikom i Azijom.

Ponovno uvođenje letova za Minhen dolazi u trenutku kada raste potražnja za međunarodnim putovanjima, posebno ka poslovnim i turističkim centrima u Evropi.

(MONDO)