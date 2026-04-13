Specijalci spriječili muškarca da izvrši samoubistvo u Zagrebu.

Specijalne jedinice policije u Zagrebu u Hrvatskoj spriječile su muškarca da izvrši samoubistvo, prenosi "Jutarnji list". Policija je dobila prijavu danas oko 16.30 časova da se muškarac nalazi na vrhu zgrade u naselju Črnomerc i da prijeti da će skočiti.

Kada su specijalne jedinice stigle na lice mjesta, blokirana je bila cijela stambena zgrada. Stanari koji su u tom trenutku bili u svojim stanovima nisu mogli da izlaze iz zgrade, a niko osim policije i ljekara Hitne pomoći nije mogao da uđe u zgradu.

Nakon četiri sata pregovora, specijalci su uspjeli da spriječe muškarca da izvrši samoubistvo. Uspješno su okončali kriznu situaciju - muškarac je prebačen u vozilo Hitne pomoći.