U Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) primljena je žena koja je povrijeđena nakon što je na nju pao dio skele na ulici.

Izvor: RTS

Kako je saopšteno iz ove ustanove, pacijentkinja D. L. (1971. godište) dovezena je kolima Hitne pomoći, nakon čega joj je ukazana kompletna medicinska pomoć.

Zbrinuta i puštena kući

"Nakon obavljene kompletne dijagnostike, pružene ljekarske pomoći i obrade rane, pacijentkinja je puštena na dalje kućno liječenje", naveli su iz UKCV.

Nesreća se dogodila danas oko 14 časova

Podsjećamo, danas oko 14 časova drvene merdevine pale su na ženu na ulici i tom prilikom su joj nanijete povrede.