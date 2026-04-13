Žena je sa višestrukim povredama hitno prevezena u Urgentni centar. Za sada nisu poznati uzroci pada merdevina sa vrha tržnog jednog centra. U trenutku pada nije bilo table koja upozorava na bilo kakve radove.

Drvene merdevine pale su oko 14 časova sa vrha tržnog centra u centru Novog Sada i povrijedile pedesetpetogodišnju ženu.

Odmah je upućena ljekarska ekipa, koja je intervenisala po prvom prioritetu.

Povrijeđena žena je nakon inicijalnog zbrinjavanja na terenu, u svjesnom stanju, ali sa višestrukim povredama, hitno prevezena u Urgentni centar, gdje je primljena na odeljenje reanimacije.

Prema riječima portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, Zorana Krulja, ekipa je brzo reagovala i pacijentkinja je stabilizovana prije transporta.

Kako navodi RTS, Iz kineske robne kuće izašli su radnici koji su pokušali da uklone drvene djelove, ali su ih u tome spriječili građani.

U trenutku pada, ispred objekta, niti na njemu, nije bilo table koja upozorava na bilo kakve radove.

Za sada nisu poznati uzroci koji su doveli do pada, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.