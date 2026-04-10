Uznemirujući incident zabilježen je u Kosovu Polju, kada je policiji prijavljeno da je je više sumnjivih osoba primijećeno u dvorištu Osnovne škole "Zejnel Salihu" u selu Pomazatin, kao i da se sumnja da jedna od njih kod sebe ima vatreno oružje.

Kako se navodi u medijima, policija je 1. aprila primila prijavu da se više sumnjivih lica nalazi u školskom dvorištu, kao i da jedno od njih nosi torbu u kojoj se, kako su naveli, vidljivo nalazila puška.

Nakon sprovedenih istražnih radnji, policija je 9. aprila identifikovala dvadesetogodišnju Arbnoru Seferi koja je osumnjičena da je ušla u školsko dvorište u Kosovu Polju, noseći vatreno oružje.

Osumnjičena je tokom razgovora sa policijom ukazala na mjesto gdje se oružje nalazilo. U saradnji sa forenzičkim timom pronađena je i zaplijenjena lovačka puška sa optičkim nišanom, koja je predata u depo dokaza.

O svemu je obaviješten nadležni tužilac, koji je naložio pokretanje postupka zbog sumnje da je je Arbnora Seferi počinila krivično djelo neovlašćeno držanje oružja.

Osumnjičena je nakon saslušanja puštena da se brani sa slobode, dok se istraga nastavlja.

